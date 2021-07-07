وزيرة التجارة والصناعة تترأس ‏البعثة المصرية لدولة السنغال ضمن مبادرة روابط الأعمال

توجهت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة متوجهة للعاصمة السنغالية داكار، صباح اليوم، لترأس أعمال البعثة التجارية المصرية لدولة السنغال وذلك في إطار مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب إفريقيا.

ووفق بيان الوزارة فإن المبادرة تم إطلاقها عبر جهاز التمثيل التجاري بالتعاون مع مجموعة التجاري وفا بنك بهدف استكشاف فرص التجارة والاستثمار بدول القارة السمراء وتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال المصري ودوائر الأعمال الإفريقية.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التجارة والصناعة عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين في دولة السنغال ، كما ستفتتح الوزيرة فعاليات منتدى روابط الأعمال بين مصر ودول غرب إفريقيا بدولة السنغال بالإضافة إلى ترأس ‏فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السنغالي المشترك.

ومن ناحية أخرى واصلت البعثة التجارية المصرية لدولة الكاميرون في إطار مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب إفريقيا أعمالها لليوم الثالث حيث تم عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة بين رجال الأعمال بمصر والكاميرون.

واستهدفت اللقاءات استعراض فرص التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وذلك فى قطاعات مواد البناء والانشاءات والادوية والصناعات الكميائية فضلا عن قطاع الملابس الجاهزة والمواد الغذائية.

كما عقد الوفد المصرى المشارك ببعثة الكاميرون سلسلة لقاءات مع كبار المسئولين بالحكومة الكاميرونية شملت وزيرى الصحة و الاشغال العامة وذلك بحضور السفير مدحت المليجى سفير مصر بالكاميرون والدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى والدكتور عبد العزيز الشريف مدير إدارة إفريقيا بالتمثيل التجاري.

وتم خلال اللقاء التأكيد على حرص الحكومة المصرية على تعزيز أواصر التعاون التجاري والصناعي والاستثماري مع دولة الكاميرون بما يحقق مصلحة شعبي البلدين.