البورصة تصعد 0.24% مستهل التعاملات بدعم من مشتريات الأجانب

رنا ممدوح _ استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.24%، ليتداول عند مستوى 10179 نقطة.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.73% و 1.31% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 105.208 مليون جنيه على 143 شركة من خلال 3.178 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 54 شركة مقابل تراجع 14 بينما لم تتغير أسعار 75.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 3.246 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 4.920 مليون جنيه، مقابل 1.673 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 385.507 ألف جنيه، منها 254.886 ألف جنيه للمؤسسات، و130.621 ألف جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 3.632 مليون جنيه، منها 2.564 مليون جنيه للأفراد، و1.068 مليون جنيه للمؤسسات.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % رواد السياحة 36.56 40.13 9.76 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 15.02 16.47 9.65 شارم دريمز للاستثمار السياحي 12.09 13.2 9.18 بنك الكويت الوطني – مصر 42.49 46.08 8.45 المنصورة للدواجن 26.75 28.73 7.4

الأسهم الأكثر انخفاضا