اليورو قرب أدنى مستوى في 3 أشهر مقابل الدولار بعد بيانات ألمانية ضعيفة

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– جرى تداول اليورو قرب أقل مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار يوم الأربعاء بعدما أثارت بيانات ألمانية شكوكا حيال قوة التعافي الاقتصادي، بينما تترقب العملة الأمريكية محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1820 دولار بعدما لامست أقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.1806 دولار يوم الثلاثاء.
ومقابل العملة اليابانية، نزلت إلى 120.81 ين لتقترب من أقل مستوى في شهرين عند 130.05 ين الذي سجلته في 21 يونيو.
وتراجعت معنويات المستثمرين في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجعا حادا في يوليو، لكنها تظل عند مستوى مرتفع جدا، بحسب بيانات معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية.
وأظهرت بيانات منفصلة أن الطلبيات على السلع الألمانية الصنع سجلت أكبر هبوط في مايو منذ بداية إجراءات الإغلاق في 2020 نتيجة ضعف الطلب من دول خارج منطقة اليورو.
وارتفع الدولار الاسترالي 0.15 بالمئة إلى 0.7502 دولار، ليتماسك بعد مكاسب أمس عقب تبني بنك الاحتياطي الأسترالي الخطوة الأولي نحو تقليص التحفيز.
واستقرت العملة اليابانية عند 110.66 ين مقابل الدولار، محافظة على مكاسها بعدما بلغت أقل مستوى في 15 شهرا عند 111.64 ين في الأسبوع الماضي.
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