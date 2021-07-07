مصر للأسمنت – قنا تعتزم تعديل موازنة 2021 بعد قرار تخفيض الطاقة الإنتاجية للأسمنت البورتلاندي

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر للأسمنت – قنا، أنها تسلمت أمس خطاب من جهاز حماية المنافسة بشأن الموافقة على تخفيض الطاقة الإنتاجية للأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن الغرض من ذلك هو مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع والمصاحبة لتداعيات جائحة كورونا وماترتب عليها من تباطؤ في قطاع الإنشاءات الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب على الأسمنت البوتلاندي وتوسيع الفجوة مابين العرض والطلب.

وأشارت إلى أن الجهاز يستهدف من ذلك المساهمة في تحسين الكفاءة الاقتصادية الأمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع على المستهلك المصري على المدى المتوسط والبعيد.

وأعلنت الشركة، أنها سوف تقوم بتحديث موازنتها عن العام المالي 2021 في ضوء ذلك القرار وماله من تأثير على خطط الإنتاج والمبيعات في السوق المحلية والتصدير وكذلك ربحية الشركة وعرضها على أقرب مجلس إدارة.