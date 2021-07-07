دايس تحقق 4.1 مليون جنيه أرباح مجمعة الربع الأول

رنا ممدوح _ تحولت شركة دايس للملابس الجاهزة من الخسارة إلى الربحية خلال الربع الأول من العام الجاري، وحققت صافي أرباح مجمعة بقيمة 4.064 مليون جنيه، مقابل 43.268 مليون جنيه خسائر بالربع المقارن، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وصعد صافي المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 297.625 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 260.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفعت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 234.704 مليون جنيه، مقابل 218.952 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعد مجمل الربح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 53.921 مليون جنيه مقابل 41.248 مليون جنيه بالربع المناظر.

وحققت دايس أرباح ناتجة عن التشغيل بقيمة 12.336 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 39.241 مليون جنيه خسائر بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تراجعت خسائر الشركة بالفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضي إلى 6.641 مليون جنيه، مقابل 47.958 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت المبيعات خلال نفس الفترة إلى 256.008 مليون جنيه مقابل 206.892 مليون جنيه بالفترة المناظرة.