عاجل.. البورصة تعقد جلسات تجريبية على نسخة جديدة من نظام التداول

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية بأنه سوف يتم عقد جلسات تجريبية على نسخة جديدة من نظام التداول.

وأوضحت البورصة في بيان لها، أن ذلك بناء على الاجتماعات التي عقدت مع الجمعيات المهنية بالسوق بشأن التعديلات المقترحة على تحديد أسعار إقفال الأوراق المالية بما يشمل جلسة الإغلاق وجلسة التداول اللاحقة لها، والحدود السعرية عليها.

وأشارت إلى أن التعديلات تتضمن الآتي : –

– تعديل طريقة حساب سعر الإقفال اللحظي للأوراق المالية المقيدة على أساس حساب متوسط السعر المتحرك مرجحاً بالكميات المنفذة خلال آخر 30 دقيقة (Moving VWAP).

– تعديل طريقة حساب الحدود السعرية لتكون 20% على مستوى اليوم بالكامل (بما يشمل الجلسة الاستكشافية وجلسة التداول وجلسة الإغلاق) ومبنية على أساس أخر سعر إقفال معلن.

– استحداث جلسة مزاد لحساب سعر الإقفال اليومي للأوراق المالية المقيدة قبل نهاية الجلسة وتنقسم إلى ثلاث فترات (جلسة مزاد سعر الإقفال ، جلسة التعديل، جلسة التداول بسعر الإغلاق) .

وأعلنت أنه سيتواجد منفذ واحد ممثلاً عن كل شركة خلال الجلسات التجريبية وذلك من الساعة الثالثة وحتى الساعة الرابعة والنصف بقاعة التداول بمقر البورصة المصرية، وفقاً للتوقيتات التالية:

– الخميس الموافق 08/07/2021

– الأحد الموافق 11/07/2021

– الثلاثاء الموافق 13/07/2021.