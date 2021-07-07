مال وأعمال

مصر الجديدة للإسكان تقبل طلب استقالة القوصي من مجلس الإدارة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن تقدم المهندس أيمن محمود أمين القوصي عضو مجلس الإدارة بطلب استقالة من عضويته إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه تقدم قبول استقالة القوصي.

Wafa_LIE_728x90

الجدير بالذكر، أن مصر الجديدة للإسكان أعلنت منذ أيام عن تأجيل موعد تقديم العروض المالية والفنية للشراكة على تطوير مشروع هليوبارك إلى يوم الثلاثاء 27 يوليو الجاري بدلا من 29 يونيو الماضي.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر الجديدة للإسكان تقبل طلب استقالة القوصي من مجلس الإدارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا