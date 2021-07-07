مصر الجديدة للإسكان تقبل طلب استقالة القوصي من مجلس الإدارة

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن تقدم المهندس أيمن محمود أمين القوصي عضو مجلس الإدارة بطلب استقالة من عضويته إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه تقدم قبول استقالة القوصي.
الجدير بالذكر، أن مصر الجديدة للإسكان أعلنت منذ أيام عن تأجيل موعد تقديم العروض المالية والفنية للشراكة على تطوير مشروع هليوبارك إلى يوم الثلاثاء 27 يوليو الجاري بدلا من 29 يونيو الماضي.
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