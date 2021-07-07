السعودي الألماني: تشغيل المدينة الطبية بالإسكندرية في الربع الأول من العام المقبل

محمد فرج – كشف الدكتور شريف فؤاد، المدير التنفيذي لمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، عن تشغيل المدينة الطبية الجديدة بالإسكندرية في الربع الأول من العام القادم.

وأشار إلى أن المجموعة تبحث التوسع في الصعيد، بافتتاح أول صرح لها هناك، وأن الأمر قيد البحث لتحديد وإيجاد الموقع المناسب.

ونوه فؤاد، في كلمته على هامش مؤتمر إعلان توقيع شراكة مع شركة ڤاليو لخدمات التمويل الاستهلاكي، لإتاحة حلول التقسيط للمرضى، اليوم، أن الجمع الطبي الجديد بالمدينة الساحلية سيتكون من مستشفى عام بالإضافة إلى جانب 6 مراكز طبية متخصصة في القطاع الصحي.

ولفت إلى أنه يجري حاليا توريد الأجهزة الخاصة بالمجمع، بالإضافة إلي وضع اللمسات النهائية اللازمة لعمليات التشغيل تمهيدا للافتتاح.

وذكر أن المجموعة تبحث حاليا إنشاء أول صرح لها بالصعيد، وأن الأمر قيد الدراسة والبحث لاختيار أفضل موقع فى محافظات الصعيد، لافتا إلى أن المجموعة تخطط لتدشين 10 مستشفيات جديدة بالمحافظات المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، أنه عقب افتتاح مجمع الإسكندرية سيتم التجهيز لافتتاح صرح طبي آخر بمدينة الجيزة ثم الصعيد ثم الدلتا.

ولفت إلى أن المجموعة حصلت بالفعل على قطعة أرض فضاء لإنشاء فرع الجيزة، وذلك على مقربة من مدينة 6 أكتوبر، وأنه يجري حاليا تجهيز الرسومات الهندسية تمهيدا لبدء الحفر والإنشاء.

ووقعت شركة ڤاليو لخدمات التمويل الاستهلاكي، صباح اليوم، عقد شراكة مع المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، لإتاحة حلول التقسيط للمرضى.

وذكر وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، أن خطوة تفعيل الشراكة تهدف إلي توفير حلول تمويلية غير تقليدية، عبر إتاحة تمويلات بأقساط تصل إلى 6 أشهر بدون فوائد مع فترة سماح تمتد إلي شهر إضافي.

وأشار إلى أن فترة التقسيط تصل حتى 60 شهرا، لكن بفوائد حال كانت أكثر من 6 أشهر.

وأضاف حسونة، على هامش المؤتمر الصحفي لتوقيع الشراكة بمقر المستشفى بالقاهرة، أن ذلك يهدف للتخفيف عن المرضى، وتعزيز قدرة المواطنين في الحصول على أفضل الخدمات الطبية عبر حلول تمويلية جديدة.

وأعرب شريف فؤاد الرئيس التنفيذي لمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، عن ترحيبه بعقد الشراكة مع ڤاليو، مشددا على أنها تهدف للتيسير على المرضى، وإتاحة جميع خدمات المستشفى بالتقسيط لمدة 6 أشهر بدون فوائد.

وشدد فؤاد على أهمية الخطوة في طرح حلول تمويلية غير تقليدية؛ للتخفيف عن المرضى وتعزيز القوة الشرائية لهم، خاصة بعد تأثر كافة المستهلكين في مصر والعالم أجمع جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.