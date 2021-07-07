البنتاجون ينهي صراعا قانونيا بين أمازون ومايكروسوفت منذ 2019

وكالات – أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الثلاثاء أنها ألغت عقد السحابة بقيمة 10 مليارات دولار، والذي كان موضوع معركة قانونية بين أمازون ومايكروسوفت.

وأصبحت صفقة “JEDI”، أو البنية التحتية المشتركة للدفاع المؤسسي، واحدة من أكثر العقود المتشابكة لوزارة الدفاع.

وفي بيان صحفي يوم الثلاثاء ، قال البنتاجون إنه “نظرًا لتطور المتطلبات وزيادة المحادثة السحابية والتقدم الصناعي، لم يعد عقد JEDI Cloud يلبي احتياجاتنا”.

الصراع لم ينتهي بعد

يبدو أن الصراع على مشروع الحوسبة السحابية لم ينتهى تمامًا بعد.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” في البيان الصحفي إنها لا تزال بحاجة إلى قدرة سحابية على مستوى المؤسسة، وأعلنت عن عقد جديد متعدد البائعين يُعرف باسم Joint Warfighter Cloud Capability.

وقالت الوكالة إنها تخطط لطلب عروض من كل من أمازون ومايكروسوفت بشأن العقد، مضيفة أنهما مقدمو الخدمات السحابية الوحيدون القادرون على تلبية احتياجاتها.

ولكنها أضافت أنها ستواصل إجراء أبحاث السوق لمعرفة ما إذا كان بإمكان الآخرين أيضًا تلبية مواصفاتها.

وتراجعت أسهم مايكروسوفت بشكل طفيف بعد الأخبار وبالكاد تحركت أسهم أمازون.

دونالد ترامب والتحيز لمايكروسوفت

وكان الهدف من عقد JEDI المربح هو تحديث عمليات تكنولوجيا المعلومات في البنتاغون للخدمات المقدمة على مدى ما يصل إلى 10 سنوات.

وحصلت مايكروسوفت على عقد الحوسبة السحابية في عام 2019 ، متفوقة بذلك على شركة Amazon Web Services الرائدة في السوق.

وبعد شهر، رفعت وحدة الحوسبة السحابية في أمازون دعوى قضائية في محكمة المطالبات الفدرالية الأميركية احتجاجًا على قرار JEDI.

وجادلت الشركة بأن تحيز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضد أمازون ومديرها التنفيذي جيف بيزوس ، قد أثر على البنتاغون لمنح العقد لشركة مايكروسوفت.

في العام الماضي ، أصدر المفتش العام في البنتاغون تقريرًا قال فيه إن اختيار مايكروسوفت لا يبدو أنه متأثر بالبيت الأبيض.

ولكن أشار المفتش العام في التقرير المؤلف من 313 صفحة والذي نُشر في أبريل 2020، إلى أنه كان لديه تعاون محدود من مسؤولي البيت الأبيض طوال فترة المراجعة، ونتيجة لذلك لم يتمكن من إكمال تقييمه لمزاعم سوء السلوك الأخلاقي.

وقالت وزارة الدفاع إن مورّدها السحابي للعقد الجديد يجب أن يفي بعدة معايير، مثل العمل على مستويات التصنيف الثلاثة “أي غير مصنف أو سري أو سري للغاية”، وأن يكون متاحًا في جميع أنحاء العالم ولديه ضوابط أمن إلكتروني من الدرجة الأولى.

وقالت الوكالة إنها تتوقع أن تكون قيمة العقد بالمليارات، على الرغم من أنها لا تزال لم تحدد الحد الأقصى للقيمة.

وتتوقع أن يستمر العقد لمدة تصل إلى خمس سنوات، بما في ذلك فترة أساس أداء مدتها ثلاث سنوات وفترتان خيار لمدة عام واحد.