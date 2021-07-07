مال وأعمال

قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد لهيئة قضايا الدولة

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محمد فرج – أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 269 لسنة 2021، بتعيين رئيس جديد لهيئة قضايا الدولة خلفا للمستشار أبو بكر الصديق عامر لبلوغه سن التقاعد القانوني.

ونص القرار على تعيين المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيسا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من 1 يوليو الجاري.

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يذكر أن المستشار حسين فتحي كان يشغل منصب نائب رئيس الهيئة ويعمل رئيسا لأحد القطاعات بها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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