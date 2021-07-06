بريطانيا تسجل أكبر عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 29 يناير

وكالات – سجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا منذ 29 يناير وأكبر عدد من حالات الوفاة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة منذ 23 أبريل الماضي.

وتوضح التقارير أن بريطانيا سجلت أكثر من 28 ألف حالة إصابة جديدة ارتفاعا من 27 ألف حالة يوم الاثنين بالإضافة إلى 37 وفاة.

وبلغت نسبة من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى نهاية أمس الإثنين بين الكبار 86.2% بينما بلغت نسبة من تلقوا الجرعتين 64.3%