مال وأعمال

واشنطن تحث الصين والقطاع الخاص على تعزيز مشاركتهما في مبادرة تجميد الديون

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وكالات – حثت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الصين والقطاع الخاص على زيادة مشاركتهما في مبادرة مجموعة العشرين لتجميد ديون الدول المنخفضة الدخل التي تضررت بشدة من فيروس كورونا ووضع إطار عمل مشترك لإعادة هيكلة ديونها.

وقال مسؤول بارز بوزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن منفتحة على توسيع الإطار العام المشترك لمعالجة الديون الذي اتفقت عليه مجموعة العشرين ونادي باريس بحيث لا يقتصر على الدول المنخفضة الدخل بل يشمل أيضا بعض الدول الأدنى في الفئة المتوسطة الدخل التي تعاني من أعباء ديون مرتفعة.

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وسيراجع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين التقدم في مسألة الديون عندما يجتمعون في مدينة البندقية بإيطاليا في 9 و10 يوليو الجاري وسط انزعاج متزايد إزاء أزمة ديون تلوح نذرها.

ولم تشارك بعض الكيانات الصينية بشكل كامل في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الدين أو تجميد الدين، وتحث واشنطن بكين على المشاركة بشكل كامل في هاتين المبادرتين.

وقال المسؤول الأمريكي أيضا إن واشنطن ستحث دول مجموعة العشرين على مواصلة تقديم تحفيز مالي في إنفاق عام لمساعدة التعافي العالمي والقيام باستثمارات نوعية لمعالجة تغير المناخ والتفاوت في الدخل.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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