هواوي تتعاون مع كيان لتجهيز مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بقيمة 10 ملايين جنيه

إسلام فضل – أعلنت شركة هواوي تكنولوجيز عن تعاونها مع شركة “كيان” لتكنولوجيا المعلومات؛ لتجهيز وتطوير مستشفى أهل مصر، أول مستشفى لعلاج الحروق بالمجان في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، بأحدث التكنولوجيات وحلول الاتصالات الصوتية والمرئية لتعزيز الخدمات الطبية وتوفير رعاية طيبة متميزة للأسر الأكثر استحقاقا.

وأضافت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه بناءً على اتفاق التعاون، تقدم “هواوى” تقنيات cloud campus وWiFi6، التي تساهم في وصول البيانات والمعلومات بشكل أسرع، وأكثر كفاءة، في وقت أقل ولعدد كبير من المستخدمين والأجهزة المحمولة في نفس الوقت من خلال الشبكات السلكية واللاسلكية لتصبح مستشفى “اهل مصر” من اوائل المستشفيات، التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الطبي، في حين تضطلع شركة “كيان” بتوريد و تركيب وتجهيز البنية التحتية لهذه الشبكة.

وقال فنسنت صن، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، إنها تؤمن بمسئوليتها المجتمعية وضرورة دعم المجتمعات التي تعمل بها من خلال نقل المعرفة وتطبيق أحدث التكنولوجيات للتسريع من وتيرة التحول الرقمي.

من جانبه، أكد المهندس أمير السروجي، مدير عام شركة كيان لتكنولوجيا المعلومات، أن شركة هواوي هي الشريك الأساسي فى معظم المشاريع الكبرى التي تمت خلال السنوات السابقة حتي العام الحالي.

وتابع: “حيث قدمت أهم تقنياتها وحلولها لدعم هذه المشاريع و كان لهما حضورا لافتا في كل القطاعات؛ لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ومساعدة المؤسسات على مواصلة العمل عن بُعد من خلال مجموعة من حلول التكنولوجيا والاتصالات الفعّالة.”

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد شلتوت، مدير مبيعات شركة كيان لتكنولوجيا المعلومات، أنها استثمرت خبرات كوادرها وتعاونت مع الاستشاريين وقدمت لمستشفى أهل مصر أحدث الحلول التكنولوجية من شركة هواوي، والتي تعدت بأكثر من 10 ملايين جنيه، ومن المقرر أن تنتهي الشركة من تنفيذ المشروع وتسليمه في القريب العاجل.