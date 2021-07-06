ڤاليو توقع شراكة مع المستشفى السعودي الألماني لإتاحة حلول التقسيط للمرضى

محمد فرج _ وقعت شركة ڤاليو لخدمات التمويل الاستهلاكي عقد شراكة مع المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، لاتاحة حلول تمويلية غير تقليدية للمرضى.

وذكر وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، أن خطوة تفعيل الشراكة تهدف إلي توفير حلول تمويلية غير تقليدية، عبر إتاحة تمويلات بأقساط تصل إلى 6 أشهر بدون فوائد مع فترة سماح تمتد إلي شهر إضافي.

وأشار إلى أن فترة التقسيط تصل حتى 60 شهر، لكن بفوائد حال ماكانت أكثر من 6 أشهر.

وأضاف على هامش مؤتمر توقيع الشراكة بمقر المستشفى بالقاهرة، أن الشراكة تهدف للتخفيف عن المرضى، وتعزز من قدرة المواطنين في الحصول على الحصول على أفضل الخدمات الطبية عبر حلول تمويلية جديدة.

وأعرب شريف فؤاد الرئيس التنفيذي لمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، عن ترحيبه بعقد الشراكة مع ڤاليو، مشددا على أنها تهدف للتيسير على المرضى، وإتاحة جميع خدمات المستشفى بالتقسيط لمدة 6 أشهر بدون فوائد.

وشدد على أهمية الخطوة في طرح حلول تمويلية فير تقليدية؛ للتخفيف عن المرضى وتعزيز القوة الشرائية لهم، خاصة بعد تأثرها لكافة المستهلكين في العالم أجمع جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.