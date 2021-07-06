طاقة عربية تنشئ محطتين للطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 5 ميجاوات بجنوب الغردقة

إسلام فضل _ وقعت شركة طاقة للكهرباء، التابعة لمجموعة شركات طاقة عربية، عقود بناء محطتين للطاقة الشمسية النظيفة بإجمالي قدرات تصل إلى 5 ميجاوات على أرض منتجع سوما باي، التابع لشركة أبو سومة للتنمية السياحية بمحافظة البحر الأحمر، بحجم استثمارات يصل إلى حوالي 4 ملايين دولار.

وقال إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية المطورة لمنطقة سوما باي، إن توليد الطاقة الشمسية هدفه الأساسي بالنسبة لنا هو توفير تكلفة الطاقة المستخدمة وأيضاً تحلية المياه، وبالتالي سد الفجوة بين متطلبات الاستهلاك والتوزيع.

وأوضح في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن “سوما باي” هي شبه جزيرة على مساحة 10 ملايين متر مربع جنوب الغردقة وتتمتع بشاطئ رملي سياحي بطول 11 كم وهو الأكثر نقاءًا؛ لذلك فشعارنا هو “متميزون بالطبيعة”. ويستدعي تحقيق تلك الرؤية أن نسهم في الحد من البصمة الكربونية التي تخلفها أنشطتنا المختلفة.”

ومن جانبه أشارت باكينام كفافى، العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة طاقة عربية المالكة لطاقة للكهرباء، إنه يسعدنا التعاقد مع شركة أبو سومة للتنمية السياحية لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بمنتجع “سوما باي” بحجم استثمارات يصل إلى حوالي 4 مليون دولار.

وعلي صعيد متصل قال المهندس سامي عبد القادر، العضو المنتدب لشركة طاقة للكهرباء، إن التعاقد ينقسم إلي عقدين على أن تقوم طاقة للكهرباء بالاستثمار فى إنشاء وتشغيل محطة بسعة 3.8 ميجاوات على الأرض المملوكة لسوما باي، فضلًا عن إدارتها لمدة 30 عامًا بنظام حق الانتفاع. ويستغرق بناء المشروع حوالي 9 أشهر.

كما بالإضافة إلى عقد تصميم، وتوريد وتركيب آخر، تقوم بمقتضاه شركة طاقة للكهرباء ببناء محطة طاقة شمسية أخرى بقدرة 1.2 ميجاوات لصالح شركة أبو سومة للتنمية السياحية بإجمالى قدرات تعاقدية تصل إلى 5 ميجاوات.