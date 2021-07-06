دويتشه بنك يتوقع بلوغ أسعار النفط مستويات 80 دولارا للبرميل خلال العام الجاري

وكالات _ ذكر خبراء في دويتشه بنك اليوم الثلاثاء، أنه من المحتمل أن تتجاوز أسعار النفط مستويات 80 دولار للبرميل خلال العام الجاري، على أن تعود الأسعار للتراجع من جديد خلال العام المقبل.

وأشار البنك أن تحسن الأوضاع الاقتصادية من المحتمل أن تؤدي إلى دعم تحقيق أسعار النفط المزيد من المكاسب، وسط توقعات بتجاوز خام برنت لمستويات 80 دولار للبرميل.

واعتمدت توقعات البنك على عدم إقبال أوبك على توفير المزيد من المعروض من النفط في الأسواق، في ظل الارتفاع المتوقع في حجم إنتاج إيران ابتداء من سبتمبر المقبل.

وتوقع البنك أن يعود سعر خام برنت إلى مستويات 75 دولار للبرميل خلال الربع الأخير من 2022.

وأشار إلى أن زيادة أوبك للإنتاج قد تصبح محدودة في ظل الارتفاع التدريجي في الإمدادات الأمريكية، ومن المحتمل أن تتصاعد الطلبات داخل أوبك من قبل بعض الأعضاء لزيادة حصصهم من الإنتاج بحلول مايو 2022.