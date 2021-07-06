أرامكو السعودية ترفع أسعار البيع الرسمية لجميع خاماتها لآسيا في أغسطس

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– أفادت وثيقة تسعير اطلعت عليها اليوم الثلاثاء، بأن أرامكو السعودية أكبر مصدري النفط في العالم رفعت أسعار البيع الرسمية في أغسطس لجميع خاماتها التي تبيعها لآسيا.
وحددت سعر البيع الرسمي في أغسطس لخامها العربي الخفيف عند 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للمشترين من آسيا، بزيادة 80 سنتا عن يوليو.
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