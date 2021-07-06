بنك مصر ومايكروسوفت يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية

إسلام فضل _ وقع بنك مصر مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت مصر لإطلاق أول برنامج ابتكار تشاركي في السوق المصري ليكون بمثابة دفعة كبيرة لنمو الشركات الناشئة وخاصة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.

وقد قام عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع أحمد عبد اللطيف،المدير الإقليمي الشريك لمايكروسوفت مصر والشرق الأوسط، بحضور لفيف متميز من قيادات بنك مصر وشركة مايكروسوفت.

وأضاف البنك في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن ذلك التعاون يهدف إلى تمكين الشركات الناشئة من المساهمة في التحول إلى مجتمع رقمي يعتمد على التكنولوجيا الرقمية في كافة المجالات، وتعزيز قدرات تلك الشركات في مجال التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال، وكذلك دعم بيئة الأعمال من خلال إنشاء مركز ابتكار تشاركي للتكنولوجيا المالية وتطوير خدمات وحلول ماليه ورقميه بالتعاون مع الشركات الناشئة.

وأوضح البنك أن ذلك التوقيع يأتي في إطار حرص بنك مصر على دعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، حيث يؤمن البنك بأن التحول الرقمي بات يمثل مرحلة هامة في الاقتصاد العالمي والمحلي خاصة في ظل الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم التي حفزت استخدام المنصات الرقمية في الحصول على الخدمات ولذلك توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه علاوة على تدشين أول بنك رقمي في السوق المصرية.

ووفقاً للاتفاقية، ستستفيد الشركات الناشئة من شبكة شركاء مايكروسوفت وكذلك يمكن لبنك مصر الاستفادة منها من خلال تحديد أسس مشتركة لاستهداف أفضل الشركات الناشئة وفقاً لمعايير متفق عليها محلياً وفي الأسواق الناشئة على حد سواء، بناءً على الإمكانيات والخبرات التي توفرها مايكروسوفت وكذلك دعم البرنامج من خلال مُسرع شركات ناشئة من جنوب إفريقيا يتمتع بسجل حافل في الأسواق الناشئة، الأمر الذي سيؤدي إلى نقل الخبرات والتعاون في الأسواق الافريقية.

كما ستطرح مايكروسوفت الإصدار المحدّث من برنامج “مايكروسوفت للشركات الناشئة” “Microsoft for Startups” مع أحدث الامتيازات المدمجة للشركات الناشئة المؤهلة المشاركة فيه.

ومن خلال مشروع “Empower Project” ستعمل مايكروسوفت على دعم الشركات الناشئة المؤهلة للتوسع والنمو، من خلال ضم الشركات الناشئة إلى منصة Azure Market Place التي تضم أكثر من 4 ملايين مستخدم نشط، للاستفادة من شبكة شركاء مايكروسوفت للشركات الناشئة، وتقديم الدعم من خلال برامج مايكروسوفت الداخلية المختلفة.

وقال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البرنامج يهدف إلى دعم الشركات الناشئة لتحسين فرص وسرعة الوصول لعملاء جدد كما سيتيح الفرصة لرواد الأعمال للاستفادة من الخبرات الفنية في المجال المالي والبنكي، بالإضافة الي فرص في التشارك في بناء منتجات جديدة والحصول على فرص تمويلية.

ومن جانبه قال أحمد عبد اللطيف، المدير الإقليمي الشريك لمايكروسوفت مصر والشرق الأوسط، أن الشركات الناشئة تلعب دوراً حيوياً في الاقتصادات المدفوعة رقميًا. فلديهم قدرة هائلة على الإبداع والابتكار من خلال جلب أفكار جديدة إلى الحياة. وقد أدى زيادة السكان الشباب في مصر وزيادة الوصول إلى التكنولوجيا إلى مجموعة كبيرة من الإمكانيات غير المستغلة.

وأضاف نحن ملتزمون ببناء شراكة استراتيجية لتمكين بيئة الأعمال للشركات الناشئة في مصر، ويسعدنا أن نتشارك مع بنك مصر في هذا المشروع الحيوي، سيمكننا ذلك من تقديم المزيد من الدعم لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، سيصبح بإمكاننا تزويدهم بأحدث الأدوات التكنولوجية التي تحتاجها هذه الشركات الناشئة من أجل التوسع والنجاح في الاقتصاد الرقمي.