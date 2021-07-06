وزير التموين: نمتلك فرص استثمارية كبيرة مثل المناطق اللوجيستية وإنشاء الصوامع والمخازن الاستراتيجية

إسلام جابر _ أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة والقطاعات التابعة لها لديها فرص استثمارية كبيرة فيما يخص المناطق اللوجيستية، وإنشاء صوامع لتخزين الأقماح وتطوير منافذ جمعيتي.

وأكد المصيلحي، خلال اللقاء الذي عُقد اليوم مع أيمن أمين سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إحدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن هناك مشروعات وفرص متاحة للاستثمار فى مشروعات الوزارة ومنها تطوير منافذ مشروع جمعيتي حيث تم افتتاح 6 آلاف منفذ، وجاري افتتاح 1000 منفذ آخر بالمرحلة الرابعة لتكون أكبر سلسلة توزيع للسلع التموينية والحرة، بالإضافة إلى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وتطرق المصيلحي إلى الفرص المتاحة أيضاً لاستخدام عمليات النقل النهري لنقل الأقماح وكذلك انشاء المناطق والمخازن الاستراتيجية المُزمع إقامتها في الفترة القادمة لتخزين السلع وسبٌل الاستثمار بها.

“تنمية القطاع الخاص”: إعداد ورقة عمل مقترحة لتمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي بالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إحدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أنه بحث مع وزير التموين والتجارة الداخلية، إمكانية توظيف قدرات المؤسسة الاستثمارية والتمويلية بالتشارك مع الوزارة وجهاتها التابعة وتمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.

وأشار أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق على إعداد ورقة عمل مقترحة بين الجانبين مدون بها الفرص التي يمكن تنفيذها في الفترة القادمة، إضافةً إلى الإتفاق مع المؤسسة على عقد مجموعة لقاءات مع رؤساء الجهات المعنية بالوزارة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عنها تفصيلًا فيما بعد وخريطة التعاون مع المؤسسة.