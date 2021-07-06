مؤشر البورصة الرئيسي يفقد1.83% في النصف ساعة الأولى.. والسبعيني يهبط 3.57%

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.83%، ليتداول عند مستوى 10158 نقطة.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.57% ، 3.3% على الترتيب.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تلقى أمس خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء عملية الملء للعام الثانى لخزان سد النهضة.

ووجه وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الإحادي، الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية.

وأرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من الدكتور محمد عبد العاطي إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس- والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو 2021 – بهذا التطور الخطير.