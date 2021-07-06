الأسهم اليابانية ترتفع نهاية التعاملات.. وسوفت بنك يقفز 1%

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– أغلق المؤشر نيكي على ارتفاع طفيف في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء مع انتعاش سهمي سوفت بنك وفاست ريتيلينج، لكن المخاوف من احتمال تزايد إصابات فيروس كورونا خلال الألعاب الأولمبية كبحت المكاسب.
وزاد نيكي 0.16 بالمئة مسجلا 28643.21 نقطة، متخليا عن مكاسب مبكرة بلغت 0.5 بالمئة، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28 بالمئة ليصل إلى 1954.50 نقطة.
وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك واحدا بالمئة وأضاف سهم فاست ريتيلينج التي تدير سلسلة متاجر يونيكلو للملابس 0.45 بالمئة، وتقدم سهم شركة مكيفات الهواء دايكين إندستريز 2.6 بالمئة عقب تراجعات حادة يوم الاثنين.
هبط نيكي أكثر من 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة بعد ارتفاع إصابات كوفيد-19 في مطلع الأسبوع.
وعلى مستوى القطاعات، سجل النقل الجوي أكبر مكسب على توبكس، مضيفا 2.8 بالمئة، يليه قطاع منتجي النفط والفحم بزيادة 1.8 بالمئة وشركات التعدين التي ربحت 1.6 بالمئة.
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