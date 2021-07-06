- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات _ نجحت أسعار الذهب، في اختراق مستويات المقاومة الهامة 1800، فيما أدى هبوط الدولار وعائدات السندات عقب بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت متباينة إلى تهدئة مخاوف المستثمرين إزاء تشديد أبكر للسياسة النقدية
بينما أنهىت أسعار الذهب تعاملات أمس الإثنين عن مستويات 1793 دولار للأوقية، فيما يتداول الذهب الأن قرب أعلى مستوياته في 3 أسابيع تقريبا.
وعزز الملاذ الآمن الأشهر من مكاسبه اليوم الثلاثاء تزامنا مع تجدد المخاوف بشأن متحورات فيروس كورونا وتضارب البيانات بشأن جدوى اللقاحات مع المتحورات الجديدة.
وافتتح الذهب التداولات عند مستويات 1787.50 دولار للأوقية بينما يتداول خلال تلك اللحظات عند مستويات 1806 رابحا أكثر من 22 دولار بزادة 1.3%.
واستفاد الذهب من ضعف الدولار الأمريكي حيث تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.25% ليصل مستوى 92.1 نقطة ، وذلك مقابل سلة من العملات الرئيسية.
ورغم ضعف العائد على السندات الأمريكية الولايات المتحدة أجل 10 سنوات إلا أنه سجلت ارتفاعا طفيفا بحوالي 0.002 صعودا إلى 1.439%.
يذكر أن الأسواق الأمريكية كانت في عطلة أمس الإثنين للاحتفال بيوم الاستقلال.
وتتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو الاحتياطي الفيدرالي، إذ يكشف عن محضر اجتماعه الأخير غدًا الأربعاء، والذي أعلن خلاله أنه يتوقع بدء رفع الفائدة في 2023.
وعززت بيانات التضخم الأسبوع الماضي من جذبية الملاذ الآمن بينما أفقدت الدولار بعضا من جاذبيته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الذهب تخترق 1800 دولار مع توقف مكاسب العملة الأمريكية وعائدات السندات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.