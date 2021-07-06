مال وأعمال

الطلبيات الصناعية الألمانية تتراجع على غير المتوقع في مايو

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– أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن الطلبيات على السلع الألمانية الصنع تراجعت بشكل غير متوقع في مايو، متأثرة بضعف الطلب من دول خارج منطقة اليورو وقلة عقود السلع الرأسمالية والوسيطة.

وأظهرت بيانات نشرتها مكاتب الإحصاء الاتحادية أن طلبيات السلع الصناعية تراجعت 3.7 بالمئة على أساس شهري بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.

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وخالف هذا توقعات لارتفاع واحد بالمئة وجاء بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.2 بالمئة في أبريل.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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