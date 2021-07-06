- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سي إن بي سي – قال وزير النقل السعودي، صالح بن ناصر الجاسر، إن المملكة تخطط لاستثمار أكثر من 500 مليار ريال في قطاعها للنقل والخدمات اللوجستية في إطار استراتيجية جديدة أُعلنت الأسبوع الماضي.
وأضاف الجاسر، في مؤتمر صحفي بث عبر الانترنت، أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 10% بحلول 2030، ارتفاعا من 6% حاليا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تعتزم استثمار أكثر من 500 مليار ريال في قطاع النقل والخدمات اللوجستية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.