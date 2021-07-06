السعودية تعتزم استثمار أكثر من 500 مليار ريال في قطاع النقل والخدمات اللوجستية

سي إن بي سي – قال وزير النقل السعودي، صالح بن ناصر الجاسر، إن المملكة تخطط لاستثمار أكثر من 500 مليار ريال في قطاعها للنقل والخدمات اللوجستية في إطار استراتيجية جديدة أُعلنت الأسبوع الماضي.

وأضاف الجاسر، في مؤتمر صحفي بث عبر الانترنت، أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 10% بحلول 2030، ارتفاعا من 6% حاليا.