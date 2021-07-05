عامر جروب تنتهي من تطوير المنطقة التجارية والترفيهية في بورتو جولف

دوت الخليج – انتهت شركة عامر جروب من تطوير المنطقة التجارية والترفيهية في مشروع بورتو جولف، الذي تقيمه في الساحل الشمالي، على مساحة مليوني متر مربع.

وأكدت عامر جروب، في بيان، أن التطوير يستهدف خدمة العملاء في كل من الساحل الشمالي والعلمين، ومواكبة التطورات التي شهدتها المنطقة، لافتة إلى أن خطة التطوير جرى تنفيذها بالتعاون مع عدة شركات متخصصة.

وتابعت أنها اتفقت مع أكاديمية إندرلخت لكرة القدم في مصر بقيادة كل من هادي خشبة، وأحمد حسن لاعبي منتخب مصر السابقين، كما اتفقت مع أكاديمية PadelPod لتكون الأولى في مصر.