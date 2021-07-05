مؤشر البورصة الرئيسي يصعد بصورة طفيفة وسهم CIB يقفز 1.16%

رنا ممدوح _ حقق مؤشر البورصة الرئيسي ارتفاعا بصورة طفيفة في ختام تعاملات اليوم بنسبة 0.03%، وأغلق عند مستوى 10348 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 1.16%، وأغلق عند مستوى 53.12 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 وEGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.03% و 0.1% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.310.984 مليار جنيه على 195 شركة من خلال 47.656 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 100 شركة مقابل ارتفاع 64 بينما لم تتغير أسعار 31.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 17.226 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 29.719 مليون جنيه، مقابل 12.493 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 1.349 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 22.351 مليون جنيه، مقابل 21.002 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 18.575 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 18.928 مليون جنيه، مقابل 352.878 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 80.86% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 9.29% والعرب على 9.85% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على20% من تعاملات اليوم مقابل 79.99% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية 6.61 7.25 9.68 الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية 26.51 29 9.39 اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 19.35 21.16 9.35 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 64.36 69.9 8.61 العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير 52.44 56.84 8.39

الأسهم الأكثر انخفاضا