جميرا إيجيبت تطلق مشروع نايا باي برأس الحكمة باستثمارات 7 مليارات جنيه

بكر بهجت _ أطلقت شركة جميرا إيجيبت للاستثمار العقاري مشروع نايا باي بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، باستثمارات قيمتها 7 مليارات جنيه.

وقال هشام الدناصوري الرئيس التنفيذي للشركة، خلال المؤتمر الذي تعقده الآن، إن المشروع سيتم البدء في تنفيذه خلال الشهر الجاري، وذلك بحسب الجدول الزمني الذي وضعته، حيث يضم المشروع 720 وحدة، موزعة على مرحلتين، بالإضافة إلى فندق 5 نجوم.

وأضاف أن الشركة تعتزم تسليم المشروع بالكامل خلال عام 2026، بما يتوافق مع المواعيد الذي حددتها والعقود التي ستوقع مع العملاء، موضحا أن الشركة بدأت في تسويق المشروع وتستهدف تحقيق ملياري جنيه مبيعات خلال العام الجاري.