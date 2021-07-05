400 شركة بمختلف القطاعات الإنتاجية تسجل بياناتها للانضمام لمبادرة جسور حتى أمس

بكر بهجت _ بلغ عدد الشركات التي سجلت على مبادرة جسور التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، أكثر من 400 شركة، وفق أشرف سعيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النصر للاستيراد والتصدير “جسور”.

وأضاف سعيد في تصريحاته لنشرة دوت الخليج الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، أن ذلك العدد هو الذي تم حصره حتى أمس، وذلك لأن العدد يتغير على مدار الساعة، وذلك منذ إطلاق الموقع الخاص بالانضمام للكتالوج الإلكتروني الخاص بالمبادرة قبل أسبوعين، مشيرًا إلى أن الشركات التي انضمت تعمل في مختلف القطاعات الصناعية، وسيتم عمل حصر بها.

وتابع أن منظمات الأعمال والمجالس التصديرية التي تم الاتفاق معها ساهمت بصورة كبيرة في تشجيع الشركات على الاستفادة من المميزات التي تمنحها المبادرة لهم، وفتح الباب أمامهم لتصدير منتجاتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة وقعت بروتوكولات تعاون مع عدة جهات أبرزها اتحادي الصناعات والغرف التجارية ونحو 10 مجالس تصديرية.

وتستهدف وزارة قطاع الأعمال العام بحسب الوزير هشام توفيق ضم نحو 5000 شركة مصدرة، و30 ألف منتج إلى المنصة خلال 6 أشهر.

وتخطط الوزارة لإقامة 14 نقطة ارتكاز بالخارج لخدمة المنتجين في توصيل منتجاتهم إلى مختلف الأسواق، ومن المنتظر أن يتم افتتاح 6 مراكز منها في سبتمبر المقبل.

وفي تصريحات سابقة لنشرة دوت الخليج، كشف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النصر للاستيراد والتصدير “جسور” أن تكلفة إنشاء نقاط الارتكاز، تبلغ 100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تلك النقاط تم اختيارها بدقة لضمان وصول المنتجات المصرية لكل الأسواق المستهدفة.

ولفت العضو المنتدب لشركة النصر للاستيراد والتصدير، إلى أن نقاط الارتكاز التي سيتم إقامتها من قبل الشركة تتوزع على دول البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وروسيا ودبي وماليزيا والهند والصين والمغرب والسودان وغانا والجابون وجنوب إفريقيا، موضحًا أن هناك نقطتين أخريين سيتم إقامتهما عبر شركة شقيقة تم تأسيسها بالتعاون مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص.