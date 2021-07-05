فاين ومصر الخير يوقعان بروتوكول تعاون لدعم المرأه المعيلة بتكلفة 450 ألف جنيه

إسلام جابر _ نظمت مجموعة فاين الصحية القابضة، مؤتمرا صحفيا، للاحتفال بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، لدعم المرأه المعيلة في محافظة بني سويف، من خلال تنفيذ مشروعات توليد دخل لأبناء المحافظة.

وقال أحمد الفخراني، المدير العام والرئيس التجاري لمجموعة فاين الصحية القابضة في مصر، إن شركة فاين تمتلك عدة مبادئ أهمها خلق عالم أفضل للأجيال القادمة، ما يحقق رؤية القيادة المصرية 2030، وبما أن المرأه جزء كبير من المجتمع المصري، فكان لزاما علينا تنفيذ هذه المشروعات لدعم المرأه المعيلة.

فاين الصحية القابضة: عقد ندوات لألف سيدة للتوعية بأهمية الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والنظافة الشخصية

وأضاف الفخراني، خلال المؤتمر الصحفي، أن شركة فاين تشارك في مشروع بإحدى قرى محافظة بني سويف بتكلفة 450 ألف جنيه، لدعم دراسة الجدوي والأبحاث لاختيار أكثر السيدات احتياجا، واختيار المستفيدين بعناية، على أن تصل مدة المشروع عام واحد، موضحا أن شركة فاين ستعمل على تنمية مهارات السيدات المختارة وعقد ندوات لألف سيدة آخرين للحديث عن التوعية بالاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وتخفيف الضغوط الناتجة عن إغلاق المدارس، وضرورة الاهتمام بالنظافة للحفاظ على الصحة.

من جانبها أكدت أمل مبدي الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، أن مثلث التنية في مصر هم الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ليضاف له ضلع رابع وهو الإعلام ليتحول من مثلث إلى مربع، فلولا تسليط الضوء من جانب الإعلام لاشتكى المواطنين من عدم تنفيذ ورؤية مشروعات تنموية، مشيره إلى أن هذه المبادرة بداية تعاون بين مصر الخير وشركة فاين.

وشددت مبدى، خلال المؤتمر الصحفي، أن المشروع يستهدف دعم المرأه المعيلة للاعتماد على نفسها في كسب الأموال، والتوعية بأهمية النظافة الشخصية والالتزام بالاجراءات الاحترازية لكورونا، فهو جزء من بناء الإنسان، مؤكده على أهمية تقرير قياس الأثر والذي يختص بتوضيح مدى إنجاز وتحقيق المبادرة لأهدافها، والذي سيتم إعداده فور إنتهاء المبادرة.

مصر الخير: المبادرة تستهدف توعية السيدات ودعم 20 مشروع لـ20 مرأه معيلة

وأشارت إلى أن التمويل الخاص بشركة فاين، مخصص لجزئين منفصلين، الأول هو توعية السيدات بعدة مجالات أهمها الإرشادات الصحية بتكلفة 150 ألف جنيه، والثاني هو دعم 20 مشروع سيتم تنفيذه لـ20 مرأه معيلة لتوفير دخل شهري لهم بتكلفة 300 ألف جنيه.

التضامن: نعتز بأي تعاون مع أيا من مؤسسات المجتمع الأهلى، البالغة 52 ألف مؤسسة في مصر،

وأوضح الدكتور أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعتز بأي تعاون مع أيا من مؤسسات المجتمع الأهلى، والتي يصل عددها إلى أكثر من 52 ألف مؤسسة في مصر، مؤكدا أن التعاون بين شركة فاين ومؤسسة مصر الخير، تسير على نهج القيادة المصرية في دعم الريف المصري من خلال عدة مبادرات مثل حياه كريمة.

وأشار إلى أهمية قياس أثر المبادرة لدراسة امكانية تعميم المبادرة بجميع المحافظات، لتحويل المواطنين إلى منتجين ويستطيعون كفالة آسرهم، وتوعيتهم بأهمية العمل على دفع عجلة الإنتاج بشكل مستمر.