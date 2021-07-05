البنك الأهلي وشركة المعصرة يوقعان عقدي توريد أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي

وقع البنك الأهلي المصري وشركة المعصرة للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي عقدي توريد مجموعة كبيرة من الأتوبيسات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي من انتاج الوزارة لنقل موظفي البنك.

وقع العقدين حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري ورئيس مجلس إدارة جمعية خدمات العاملين بالبنك واللواء عبد المنعم عبد الحميد هنداوي رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية – مصنع 45 الحربي بحضور يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

وقال يحيى أبو الفتوح إن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في اطار مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال وتجديد المركبات للعمل بالطاقة النظيفة مما سيساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل استخدام السولار والانبعاثات الضارة الصادرة عنه، مضيفا أن هذا التوجه يتوافق مع استراتيجية البنك الهادفة لدعم رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بتوفير نظام بيئي متكامل ومستدام.

وأشار إلى أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في توريد الاتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي لا يعد هو التعاون الأول من نوعه، حيث سبق وأن تم التعاون في الكثير من مجالات التصنيع والتوريد المختلفة.

وأكد حسام الحجار أن البنك الأهلي المصري حريص دائماّ علي التعاون مع المصانع والشركات الوطنية دعما للصناعة المحلية التي تخدم الاقتصاد القومي، حيث كان البنك الأول الذي يشترط في كل المناقصات التي يقوم بطرحها تشجيع الشراء من المنتجات المحلية سواء بتصنيع كامل أو بأعلى نسبة تجميع محلي.

ولفت إلى أن البنك الأهلي المصري لديه رؤية أيضاّ مع قرب افتتاح الفرع الجديد بالعاصمة الإدارية بالجمهورية الجديدة والذي سيوفر كل الخدمات الرقمية الأحدث بالعالم وبالتالي كان من الضروري أن يتم توفير أتوبيسات صديقة للبيئة منذ بداية العمل بالعاصمة الإدارية، إضافة الى وضع خطط مستقبلية طموحة لتوفير وسائل أخري لنقل موظفي البنك للمبني الإداري الجديد الخاص به بحيث تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة سواء من خلال أتوبيسات نقل جماعي أو سيارات ملاكي للمهام المختلفة التي يقوم بها الموظفون، وهو ما يتماشى أيضا مع خطط الدولة في هذا الشأن.

حضر حفل التوقيع أحمد الملاح مدير عام قطاع الشؤن الإدارية بالبنك وحسين النجار مدير عام قطاع المشتريات والمهندس حسام شاكر نائب المدير العام.