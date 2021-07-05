مال وأعمال

وزير البترول يبحث مع وفد شركة أباتشي خطة التوسع بأنشطتها في مصر

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشى العالمية والذى يزور مصر حالياً والوفد المرافق له حيث تم بحث خطط عمل الشركة خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة أباتشى في التوسع في أنشطتها في مصر ، وخلال اللقاء أكد الملا أن اهتمام شركة أباتشى بالتوسع في أنشطتها في مجال البحث والاستكشاف وزيادة انتاجها يؤكد أن منطقة الصحراء الغربية لا تزال تتمتع باحتمالات بترولية واعدة خاصة في ظل التطور الهائل الذى تضيفه التكنولوجيات الحديثة في مجال البحث والاستكشاف وعلى الأخص في الطبقات العميقة.

حضر اللقاء المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف وأسامة مبارز وكيل الوزارة لشئون المكتب الفنى وضم وفد شركة أباتشى ستيف رينى نائب رئيس الشركة للشئون المالية وديفيد تشى نائب الرئيس الإقليمى والمدير العام لأباتشى مصر.

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وأضاف الملا أن مصر تلتزم بتنفيذ أهداف المبادرات العالمية للحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات الكربون وأن الوزارة تولى أهمية قصوى لتطبيق الاشتراطات البيئية وإجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة أوجه العمل البترولى ، مشيراً إلى تنفيذ برامج تدريبية للكوادر البشرية العاملة في مجال السلامة والصحة المهنية في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والاهتمام بتنمية مهارات الكوادر البشرية.

ومن جانبه أكد كريستمان أن الشركة تخطط لضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بهدف تكثيف نشاط الحفر والعمل على زيادة الإنتاج في ظل نتائج متميزة لعمليات البحث السيزمى التي نفذتها الشركة في مناطق امتيازها ، وأشار إلى قيام أباتشى على مدار 25 عاماً بضخ استثمارات تتخطى 20 مليار دولار لإنتاج أكثر من 2 مليار برميل زيت مكافئ، مشيراً إلى أن زيارته لمصر تعد أول زيارة خارجية يقوم بها منذ أزمة كورونا كما أن مشاركته في فعاليات مؤتمر إيجبس 2020 كانت أيضاً أخر زيارة خارجية يقوم بها قبل أزمة كورونا وهو ما يظهر مدى اهتمام والتزام الشركة بأنشطتها في مصر ، وأشاد كريستمان بالجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية من إجراءات للحفاظ على البيئة والالتزام بالاشتراطات البيئية.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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