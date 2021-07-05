سبيد ميديكال: تعاقد لإجراء فحوصات ما قبل التوظيف والسفر بقيمة إجمالية 965 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وقع الدكتور محمد عبد الوهاب المدير التنفيذي لمعامل سبيد التابعة بالكامل لشركة سبيد ميديكال تعاقد باسم سبيد ميديكال لعمل فحوصات ما قبل التوظيف والسفر في 120 موقع تابع للشركة في 17 محافظة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه من المتوقع أن يجري فحوصات لحوالي مليون مصري متوقع سفرهم لإعادة إعمار ليبيا الشقيقة حتى نهاية العام القادم بقيمة إجمالية متوقعة حوالي 965 مليون جنيه، بهامش ربح في حدود 27%.

وتوقعت أن يتم البدء في هذه التحاليل والكشوفات في نهاية الشهر الحالي وأن يتم الانتهاء من 30% من هذا العقد خلال العام الجاري والباقي في خلال عام 2022.