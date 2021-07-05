برايم فينتك واندورس تطلقان منصة تمويل سلسلة التوريد الرقمية ضمن خدمات التخصيم

رنا ممدوح _ أطلقت شركة اندورس للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، المنصة الرقمية التي طورتها برايم فينتك لإدارة عمليات تخصيم سلسلة التوريد كجزء من خدمات التخصيم لقطاع الأعمال في مصر.

وأوضحت الشركة في بيان، أن تلك الخطوة تعزز من قدرات خدمات التكنولوجيا المالية فى مصر.

وأشارت إلى أنها تعد كأول شركة في السوق المصرية تطرح هذه الخدمة مدعومة بأعلى قدرات التكنولوجيا المالية و التي صممت لتواكب استراتيجية الدولة للتكنولوجيا المالية و تعمل على تقليل التعاملات النقدية و استبدالها بطرق الدفع الالكتروني.

وقالت مرفت عريان الرئيس التنفيذي للشركة، إن خدمات التخصيم تعد أحد الحلول التمويلية المفيدة لقطاع الشركات و ذلك لأنه يوفر للشركات والمؤسسات الفرصة لتخصيم مستحقاتهم لدي الغير لتلبية احتياجاتهم النقدية بشكل فوري.

وأوضحت مرفت أن ذلك عن طريق بيع مستحقات الفواتير الخاصة بهم إلى “اندورس”.

وأضافت، أن شركة اندورس تقوم بعد ذلك بتحصيل المدفوعات مباشرةً مع المشترين، موضحة أن هذه الحلول تتم عن طريق دورة رقمية بشكل كامل.

وتابعت : “أن حلول تمويل سلسلة التوريد- المقدمة من اندورس و المطورة من قبل برايم فينتك – توفر العديد من المزايا بما في ذلك إدارة الفواتير بطريقه رقمية و ذلك بالإضافه الي الربط بين المورد والمشتري وشركة التخصيم، مما يوفر الوقت والجهد من خلال نظام سريع وبسيط يوفر على الموردين معاناة شروط الدفع الطويلة والمتابعة المستمرة”.

وأكدت عريان أن التخصيم طريقة للشركات لتحويل حساباتهم المستحقة الحالية إلى سيولة نقدية، فهو حل متاح لجميع الشركات التي تبيع سلعًا أو خدمات إلى شركات أخرى لأنها تمكنهم من استخدام التخصيم في الفواتير لتوفير سيولة في رأس المال العامل، مشيرة الى أن هذا النوع من الحلول يحافظ أيضًا على علاقة قوية بين المورد والمشتري.

وأوضحت أن الحفاظ على تلك العلاقة يأتي بفضل التعامل المرن في سداد المستحقات مما يتيح المجال لزيادة حجم المبيعات بين الطرفين وأشارت إلى أنه من بين مميزات تمويل سلسلة التوريد هي قدرة الموردين على زيادة المبيعات مع تلبية احتياجات المشترين مع الاعتماد على التكنولوجيا في تخفيف الأعباء الادارية.

وقالت الرئيس التنفيذي للشركة:” إن اندورس تسعى دائما لتقديم خدمات التمويل غير المصرفية المبتكرة بدعم من برايم فينتك، ومن أولوياتنا تقديم حلولا رقميه لعمليات التمويل لقطاع الأعمال ونأمل أن نوفر المزيد من ابتكارات التكنولوجيا المالية التي تقلل الأعباء و تساعد على النمو”.