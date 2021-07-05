نيفين جامع: 500 مليون دولار قيمة الاستثمارات العراقية في 3500 مشروعا بالسوق المصرية

بكر بهجت _ قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن العراق يحتل المرتبة 25 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار في عدد 3500 مشروعاً، وذلك في قطاعات الخدمات والزراعة والصناعة والاستشارات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

جاء ذلك وفق بيان الوزارة، خلال لقاء الوزيرة ونظيرها وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، بأعضاء اتحاد الصناعات العراقى برئاسة عادل عكاب.

وشارك فى اللقاء وليد اسماعيل سفير مصر بالعراق واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار الصناعى والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والوزير مفوض تجارى عمرو هزاع مدير ادارة المشرق العربى بالتمثيل التجاري إلى جانب عدد من رجال القطاع الخاص المصري.

وأكدت جامع على أهمية تعزيز الدور المحوري لرجال القطاع الخاص في مصر والعراق للمساهمة في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بصفة عامة والصناعية بصفة خاصة، الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وقالت إن القطاع الخاص شريك رئيسى فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بكل من مصر والعراق، وهو ما يتطلب تقديم كل الدعم والمساندة من جانب حكومتي البلدين لتوفير البيئة الاستثمارية المواتية والجاذبة للمستثمرين لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك، وإقامة مشروعات مشتركة فى الجانبين.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعزيز أواصر التعاون بين اتحادي الصناعات بمصر والعراق وتبادل الخبرات الصناعية ، بما يسهم فى توسيع قاعدة الشراكة الصناعية بين الجانبين.

ومن ناحية اخرى قامت جامع يرافقها منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقى، بتفقد الجناح الدائم ومعرض المُنتجات المحلية للشركات الصناعية العراقية بمعرض بغداد الدولي.

وقد شمل الجناح على معروضات تعكس المقومات الصناعية العراقية ومنها منتجات جلدية وكيماوية ودوائية وملابس جاهزة ومواد بناء.

وفى هذا الإطار أشارت جامع إلى أنه تم بحث إمكانية إقامة معارض مصرية متنقلة فى مختلف المحافظات العراقية، خاصة وأن المنتج المصرى يلقى رواج وقبول من المستهلك العراقي.