‎عاجل.. البورصة تقرر تقديم موعد انتخابات مجلس إدارتها إلى 14 يوليو

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رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تقديم موعد إجراء إنتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية بدورته 2021/2025 لتنعقد يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الجاري.
وقالت البورصة في بيان لها، إن قرار تقديم الانتخابات عن الموعد السابق الإعلان عنه في 17 يوليو يأتي في ضوء انتهاء لجنة تلقى وفحص طلبات الترشح من أعمالها وإعلان قائمة المرشحين المقبول أوراق ترشحهم وفقا لأحكام قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم 95 لسنة 2017، وتيسيرا على المنتخبين للإدلاء بأصواتهم.
وقررت البورصة إجراء انتخابات عضوية مجلس إدارتها بمقر شركة مصر لنشر المعلومات الكائن بالقطعة رقم 72 من شارع التسعين القاهرة الجديدة من الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء.
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