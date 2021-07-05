أبوظبي تحدث إجراءات سفر المواطنين والمقيمين القادمين من الخارج

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وكالات – قالت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأبو ظبي إنه سيتعين على المواطنين والمقيمين في الإمارة القادمين من خارج الدولة، والذين لم يتلقوا اللقاح، إجراء فحص PCR مرتين: مرة لدى الوصول ومرة أخرى بعد 11 يوما والبقاء في حجر صحي لمدة 12 يوما.
أما القادمون من وجهات مدرجة على القائمة الخضراء فسيُطلب منهم فقط إجراء الفحص لدى الوصول وفي اليوم السادس والثاني عشر.
وبالنسبة للذين تلقوا اللقاح فإنهم سيجرون فحص PCR مرتين لدى الوصول وبعد ستة أيام مع الخضوع لحجر صحي سبعة أيام.
أما القادمون من وجهات مدرجة على القائمة الخضراء فإنهم غير مطالبين بالخضوع لحجر صحي.
وقالت اللجنة إن ذلك “سيطبق على المطعمين من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي الذين أكملوا 28 يوما أو أكثر منذ تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح”.
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