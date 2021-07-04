رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا

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أ ش أ – ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، لبحث آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع التطورات الخاصة بالجائحة وتلقي اللقاحات اللازمة للوقاية من الإصابة به، إضافة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بها خلال الفترة المقبلة، فيما يتعلق باستمرار الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي خاصة في أماكن التجمعات والاماكن المغلقة ووسائل المواصلات العامة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى.
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