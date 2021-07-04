السعودية: 10 آلاف ريال غرامة دخول المسجد الحرام دون تصريح

وكالات – أعلنت السلطات السعودية توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة دون تصريح.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه بناء على الأحكام والعقـوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة للحد من تفشي الوباء خلال موسم حج هذا العام 1442هـجريا، سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه محاولا الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، بدءا من تاريخ 5 يوليو 2021، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها 10000 ريال.

وأكد المصدر المسؤول بوزارة الداخلية السعودية أنه في حال تكرار المخالفة ستتضاعف العقوبة.

وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام.

وأفاد في الوقت ذاته بأن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المسجـد الحرام والمشاعر المقدسة لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.