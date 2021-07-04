100 من قادة مجتمع الأعمال يرصدون توقعات الاقتصاد في النصف الثاني

فريق دوت الخليج:

ياسمين منير ورضوى إبراهيم وأمنية إبراهيم وبكر بهجت وشاهندة إبراهيم ورنا ممدوح وفهد حسين وإسلام فضل وإسلام جابر ومحمد فرج ومحمد جبر

في واحدا من أوسع وأهم الاستبيانات الاقتصادية التي تنظمها جريدة دوت الخليج، شارك مئة من قادة مجتمع الأعمال والاقتصاديين في الإجابة عن مجموعة تساؤلات شملت مختلف مجالات الاقتصاد ذات الأولوية.

وأبدى غالبية المشاركين في الاستطلاع الذي تم تخصيص هذا العدد بالكامل لتغطيته، تفاؤلًا كبيرًا تجاه المؤشرات العامة للاقتصاد المصري.

وبالنسبة لأهم النتائج التي خطفت أصوات المشاركين..

39%: نمو الاقتصاد المصري بنسبة أعلى من 3%

توقع 39 مشاركًا في استطلاع دوت الخليج -يمثلون نسبة 39% من إجمالي الأصوات- تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو أعلى من 3% بنهاية العام الجاري، بينما رجح 37 مشاركًا بنسبة 37% تسجيل معدل نمو أعلى من 4%.

59%: نمو أرباح البنوك خلال النصف الثاني

وسيطر التفاؤل على غالبية المشاركين في استبيان جريدة دوت الخليج في عددها نصف السنوي لعام 2021، في المحور الخاص بتوقعات أرباح القطاع المصرفي، حيث اتجهت ترجيحات أغلب المشاركين بنمو أرباح البنوك خلال النصف الثاني من العام الجاري بعدد 59 صوتًا من إجمالي 100 مشارك.

60%: زيادة حركة الطروحات الجديدة بالبورصة

وتوقع المشاركون في استبيان جريدة دوت الخليج أن تشهد حركة الطروحات الجديدة بالبورصة المصرية زيادة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وأجمع على ذلك نحو 60 صوتًا ضمن المشاركين، متجاهلة تأثيرات أداء الاقتصاد بسبب تداعيات أزمة كورونا.

42%: صعود مرتقب لمؤشر ثقة القطاع الخاص غير النفطي

وتوقع 42% من المشاركين في الاستبيان الذي أجرته جريدة «دوت الخليج» صعود مؤشر ثقة القطاع الخاص غير النفطي، خلال النصف الثاني من العام الجاري، فيما رأى 41% أنه من المتوقع أن يستقر المؤشر، في مقابل 16 مشاركًا رأوا حدوث تراجع بالمؤشر وامتنع مشارك واحد عن التصويت.