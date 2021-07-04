الإمارات تجيز الاستخدام الطارئ للقاح موديرنا ضد فيروس كورونا

وكالات – أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية التسجيل الطارئ للقاح موديرنا ضد فيروس كورونا والذي تنتجه شركة Moderna” العالمية؛ “بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة”.

ويأتي اعتماد اللقاح الحاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” على الاستخدام الطارئ له، في إطار تعزيز جهود الإمارات في مكافحة فيروس كورونا.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي الإماراتي أن هذا القرار جاء بعد تقديم شركة “Moderna” لجميع المستندات المستوفية للإجراءات والأنظمة المعتمدة في الدولة وحسب المعايير العالمية لضمان سلامة ومأمونية اللقاح للاستخدام لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية من استيراد اللقاح بعد استيفاء معايير الأمان والفعالية المعتمدة أثناء الشحن.

كما لفت إلى أن نتائج الدراسات أظهرت أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس حيث تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم، بالاستناد إلى اعتماد اللقاح من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA”.