الشرقية للدخان تحقق 12% نموا في أحجام مبيعاتها من أصناف السجائر المحلية

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة الشرقية للدخان – إيسترن كومباني، عن تحقيق أحجام مبيعات وإنتاج قياسية من أصناف السجائر المحلية لم يتم تحقيقها من قبل في تاريخ الشركة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.
وحققت الشركة وفقا لبيانها المرسل للبورصة اليوم، أحجام مبيعات من أصناف السجائر المحلية تقترب من مستويات 67 مليار سيجارة وبمعدل نمو 12% مقارنة بما تم تحقيقه العام المالي السابق.
وسجلت الشرقية للدخان أحجام إنتاج من أصناف السجائر المحلية تقترب من مستويات 70 مليار سيجارة، وبمعدل نمو 16% مقارنة بما تم انتاجةالعام السابق.
وبحسب البيان، تأتي تلك المستويات في إطار التوجه الاستراتيجي برفع الكفاءة والاستخدام الامثل لموارد الشركة المتاحة وتحقيق اقصى عائد على رأس المال المستثمر والعمل على الوصول لمستهدفات ومؤشرات قياسية والحفاظ على مستويات نمو مستدامة.
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