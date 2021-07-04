مال وأعمال

عمومية مصر للمقاصة تعتمد استمرار نشاط التوقيع الإكتروني وترفض فصله في كيان مستقل

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وافقت الجمعية العمومية لشركة مصر للمقاصة على الاستمرار في نشاط التوقيع الإلكتروني، مع رفض التوصية الخاصة بفصل النشاط في شركة مستقلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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