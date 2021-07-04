مال وأعمال

عاجل.. استمرار مجلس مصر للمقاصة لحين انتخاب مجلس جديد

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وافق ممثلو هيئة الرقابة المالية على مقترح استمرار مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة لحين انتخاب مجلس جديد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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