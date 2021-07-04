كونسبت للتطوير ترفع استثماراتها في العاصمة الإدارية إلى 460 مليون جنيه بإطلاق مشروع SENET 2

بكر بهجت _ رفعت شركة كونسبت للتطوير العقاري استثماراتها في العاصمة الإدارية الجديدة إلى 460 مليون جنيه بإطلاق ثاني مشروعاتها SENET 2، باستثمارات 260 مليون جنيه، وبنشاط إداري تجاري، وفق إيهاب أبو المجد رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأضاف أبو المجد خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم، أن إجمالي استثمارات الشركة 950 مليون جنيه في كلا من العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي، وتخطط الشركة للحصول على قطع أراضي أخرى خلال المرحلة المقبلة ضمن خطتها التوسعية.

وأشار إلى أن المشروع الجديد يضم 210 وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 20 مترا وحتى 750 مترا، ويقام بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف تسويق المشروع خلال الشهرين المقبلين.

وأوضح أن الشركة ستبدأ تنفيذ المشروع خلال العام الجاري، على أن يتم تسليم المشروع خلال 3 سنوات، وتم التعاقد مع مكتب الاستشاري الدكتور حسام عبد المجيد ليتولى أعمال الاستشارات الهندسية الخاصة بالمشروع.

وتابع أن الشركة أطلقت مشروعها SENET أول مشروعاتها بالعاصمة بإجمالي استثمارات 200 مليون جنيه، وهو مشروع تجاري إداري طبي يقع بمنطقة الداون تاون، وتتراوح مساحات الوحدات المخصصة للنشاط التجاري بين 25 و 100 متر، والوحدات الطبية تبدأ من 18 مترا وتصل إلى 100 متر، كما تتراوح مساحات الوحدات الإدارية بين 30 و 100 متر.

وأضاف أهمية العاصمة الإدارية الجديدة كمشروع قومي واعد، فحجم الإنجاز السريع والكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة وبدء انتقال الموظفين إليها وتوافر الخدمات بها سيجعلها وجهة للمستثمرين خلال الفترة المقبلة وكذلك للمواطنين بصورة أكبر من الحالية.

وقال إن الشركة وضعت خطة بيع قوية العام الجارى وتستهدف 530 مليون جنيه مبيعات قابلة للزيادة فى حال ضم مشروعات جديدة إلى محفظة الشركة وأن الشركة سددت حوالى 20% من قيمة الأراضى لشركة العاصمة وليس عليها مستحقات متأخرة .

وأوضح أن إجمالى استثمارات الشركة 920 مليون جنيه موزعة على 460 مليون جنيه بمشروعى العاصمة الإدارية و460 مليون جنيه فى الساحل.