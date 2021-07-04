البورصة تصعد 0.87%.. وأحجام التداولات تسجل 897 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بدعم مشتريات الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.87%، وأغلق عند مستوى 10345 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.65%، وأغلق عند مستوى 52.51 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.25% و 1.14% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 896.956 مليون جنيه على 191 شركة من خلال 38.679 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 107 شركة مقابل تراجع 44 بينما لم تتغير أسعار 40.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 6.232 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 10.430 مليون جنيه، مقابل 4.197 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 3.986 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 11.714 مليون جنيه، مقابل 7.728 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 10.219 مليون جنيه، منها 9.902 مليون جنيه للمؤسسات، و316.656 ألف جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 88.36% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 5.03% والعرب على 6.61% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على13.83% من تعاملات اليوم مقابل 86.16% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % مصر للأسمنت – قنا 10.95 12.04 9.95 أسمنت سيناء 6.2 6.72 8.39 العربية للصناعات الهندسية 1.916 2.075 8.30 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 2.36 2.53 7.2 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.12 2.26 6.6

الأسهم الأكثر انخفاضا