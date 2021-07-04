عاجل.. طلعت مصطفى: 15 مليار جنيه مبيعات مشروع نور خلال 3 أسابيع

رنا ممدوح _ أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن مشروع نور حقق مبيعات قياسية بلغت 15 مليار جنيه في غضون ثلاثة أسابيع فقط.

وقالت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، إنها استطاعت في أقل من ستة أشهر فقط من قيامها بتوقيع عقد شراء أرض مميزة في منطقة شرق القاهرة على مساحة 5 آلاف فدان أو 21 مليون م2 مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اطلاق مبيعات ” نور” وهي عبارة عن مدينة جديدة ضخمة ومتكاملة مسجلة بذلك مبيعات غير مسبوقة تزيد على 15 مليار جنيه منذ الثامن من شهر يونيو وحتى تاريخه.

وأشارت إلى أن المشروع لقى معدلات طلب غير مسبوقة من عملاء المجموعة الحاليين وآخرين جدد.

ولفتت إلى أن ذلك جاء عقب إجراء دراسة مفصلة للسوق وفهم لإحتياجات الشريحة المستهدفة من المستخدمين النهائين والمستثمرين طويلي الأجل على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقالت مجموعة طلعت مصطفى، إنه تم توفير وحدات متنوعة بخطط سداد جذابة وتنافسية للغاية، لفترات تصل إلى 5 أو 10 أو 15 سنة.