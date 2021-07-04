عز العرب للسيارات تفتتح أحدث صالات عرض فولفو بالعجوزة

شاهندة إبراهيم – أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة التجارية “فولفو” السويدية في مصر، عن افتتاح أحدث صالة عرض “فولفو ” في قلب القاهرة الكبرى بمنطقة العجوزة.

ووفقًا لبيان الشركة، تم تصميم الصالة الجديدة بطراز خاص يتماشى مع تصميمات وسط القاهرة، بالإضافة إلى أثاث مستدام تم استيراده بالكامل من السويد، وتعتبر هذه أول صالة لـ” فولفو” تم بناؤها وفقًا لهذا المفهوم، وتركز الصالة على تقديم وصنع أفضل تجربة شخصية مميزة للعملاء، حيث تم تصميمها لتوفير تغطية حصرية، بالإضافة إلى عرض أحدث موديلات وتطورات وابتكارات فولفو بشكل فعال.

ومن جانبه قال المهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب: “إننا نسعى دائمًا لتقديم الأفضل لعملائنا والحفاظ على مكانتنا الرائدة فى سوق السيارات المصرية، لذا نحن فخورون بافتتاح أحدث صالات عرض “فولفو” بقلب القاهرة الكبرى وتقديم أحدث خدماتنا لعملائنا من عشاق العلامة التجارية العريقة”.

وأضاف عز العرب في البيان: “أننا نعمل على رفع معايير تجربة ملكية السيارات من خلال صالات عرضنا الحديثة والعصرية، والعلامات التجارية الفاخرة التي نمتلك وكالاتها في مصر، وأفخر أن تكون “فولفو ” السويدية جزءاً منها”.

وقال المهندس محمد أبو النور مدير عام فولفو: “أننا فخورون بافتتاح أحدث صالات عرض “فولفو ” نظرًا لتناسبها مع السوق المصري من حيث الكفاءة والاعتمادية والرفاهية والمواصفات التى روعى فيها عوامل الأمان والتوفير في استهلاك الوقود”.

وتستهدف مجموعة عز العرب تحقيق أعلى نمو بسوق السيارات، فضلًا عن طموحها لقيادته من خلال مواكبة التطور والإبتكارات الجديدة في مجال صناعة السيارات العالمية، عبر قيامها باستمرار بعمل الدراسات والتحليلات الفنية من أجل تحسين عمليتي البيع والشراء لعملائها من خلال التطوير الدائم لخدماتها.