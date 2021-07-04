بنك مصر يحصل على جائزة الريادة في الابتكار الرقمي من شركة IDC العالمية للأبحاث

إسلام فضل _ حصد بنك مصر جائزة الريادة في الابتكار الرقمي في السوق المصرية لعام 2021، من شركة IDC العالمية للأبحاث،.

وأضاف البنك في بيان صادر اليوم الأحد، أن شركة IDC تعد المزود العالمي الرائد لدراسات السوق والخدمات الاستشارية والفعاليات الخاصة بأسواق تقنية المعلومات والاتصالات والتقنيات الاستهلاكية.

وكانت الشركة قد أطلقت جوائز IDC CIO Awards 2021 لتكريم الجهود التي يبذلها قادة تكنولوجيا المعلومات البارزون في مصر، في إطار وضع التصور الكامل لمبادرات التحول الرقمي في مصر، وذلك سعيا لترسيخ قواعد ريادة الاعمال وتقديم استراتيجيات مميزة لتكنولوجياالمعلومات.

يشار إلي أن جائزة الريادة في الابتكار الرقمي التي حصدها بنك مصر اعتمدت على ثلاث محاور رئيسية للتحكيم، المحور الأول هو رؤية البنك التي تشمل رؤية الابتكارات طويلة المدى وتشجيع إنشاء الفرق الملهمة والموهوبة داخل البنك وتقديم حلول تقنية مبتكرة لتحديات الأعمال المختلفة.

والمحور الثاني هو نتائج الأعمال والتي تشمل مدى تحقيق الابتكار الرقمي والتكنولوجيات المتبعة لنتائج الأعمال المتوقعة القابلة للقياس ضمن الأطر الزمنية المحددة.

والمحور الثالث هو مدى الابتكار الرقمي، والذي يشمل مدى استفادة البنك من التقنيات الرقمية والتغييرات التكنولوجية المطروحة لإعادة تصميم الأعمال والوصول إلى اعلى كفاءة وإنتاجية، هذا وتساهم المبادرات والمنتجات الرقمية التي يطلقها بنك مصر في زيادة ولاء العملاء والتي تعد احد اهم الركائز التي تم منح بنك مصر جائزة الريادة في الابتكار الرقمي بموجبها.

وقام بنك مصر مؤخراً بإطلاق قرض المشروعات الصغيرة “اكسبريس”؛ والذي يعد أول قرض ديجيتال في مصر؛.

ويعد هذا القرض طفرة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة؛ حيث يُمكّن عملاء البنك من تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أون لاين من خلال موقع بنك مصر الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة إجراءات القرض خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات، ما يجعل قرض تمويل المشروعات الصغيرة أون لاين هو أسرع قرض في مصر، حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.