جمعية مصر للمقاصة ترفض 4 مواد بالنظام الأساسي أبرزها تشكيل مجلس الإدارة

انتهت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي من التصويت على التعديلات المقترحة للنظام الأساسي، برفض تعديل 4 مواد من إجمالي 15 مادة.

وتضمنت التعديلات المرفوضة كل من المادة 3 و 8 و50، وكذلك المادة 18 التي تنص على تشكيل مجلس ال|إدارة للتوافق مع أحكام القرار رقم 38 لسنة 2021 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والذي نص على حد أقصى 9 أعضاء بتشكيل مجلس الإدارة يكون أغلبهم من دوي الخبرة.

وكانت جريدة دوت الخليج، قد نشرت منذ قليل تصويت الجمعية العمومية على رفع مقترح للهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة عدد مقاعد المجلس إلى 11 بدلا من 9 مقاعد، ووافق على ذلك 86%؜ من حضور الجمعية البالغ نحو 64.89% من هيكل الملكية.

وينص التعديل المقترح على المادة 8٨ التي رفضتها الجمعية، على إضافة إمكانية احتفاظ الشركة بالحصة الزائدة عن 5%؜ من اجمالي أسهم رأس المال للعضو أو مجموعاته المرتبطة عند التوزيع وبما يتوافق مع أحكام المادة 7 من النظام الأساسي.

في حين نصت التعديلات المرفوضة على المادة 50 على استبدال إمكانية تسجيل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت حضورهم من الأصالة أو الوكالة ليصبح بالأصالة أو الإنابة.

ونصت تعديلات المادة 3 على حذف عبارة “فيما يتعلق بأنشطة سوق المال من البند 11 مكرر ” ليصبح إصدار شهادات التصديق الإلكتروني وتقديم خدمات تتعلق بالتوقيع الإلكتروني.

كما اضاف التعديل غرض جديد لأنشطة الشركة خاص بالتدريب.