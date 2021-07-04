مال وأعمال

الإمارات تقترح تأجيل قرار تمديد اتفاق إنتاج النفط

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– قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، إن الإمارات اقترحت اليوم الأحد إرجاء قرار منظمة أوبك وحلفائها بشأن تمديد اتفاق إنتاج النفط إلى اجتماع لاحق.

ونقلت الوكالة عن وزارة الطاقة، أن الإمارات تدعم زيادة المجموعة المعروفة باسم أوبك+ الإنتاج من أغسطس إلى نهاية الاتفاق الحالي في أبريل 2022، لأن السوق “بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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