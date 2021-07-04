الإمارات تقترح تأجيل قرار تمديد اتفاق إنتاج النفط

– قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، إن الإمارات اقترحت اليوم الأحد إرجاء قرار منظمة أوبك وحلفائها بشأن تمديد اتفاق إنتاج النفط إلى اجتماع لاحق. ونقلت الوكالة عن وزارة الطاقة، أن الإمارات تدعم زيادة المجموعة المعروفة باسم أوبك+ الإنتاج من أغسطس إلى نهاية الاتفاق الحالي في أبريل 2022، لأن السوق “بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج”.

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